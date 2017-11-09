В Азербайджане отмечается День государственного флага

2017-11-09 00:11 | www.oxu.az | 4

Нынешний государственный флаг, доставшийся в наследство от Азербайджанской Демократической Республики, был принят 9 ноября 1918 года на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики.

Учитывая этот факт, день 9 ноября каждого года объявлен Днем Государственного Флага Азербайджанской Республики.

Принятием на заседании Милли Меджлиса Азербайджана законопроекта о дополнениях и изменениях в Трудовом Кодексе 9 ноября был включен в список нерабочих дней.

Отметим, что 9 ноября 1918 года Совет Министров Азербайджанской Демократической Республики принял решение о национальном флаге.

В этом решении, подписанном председателем Совета Министров Фатали Ханом Хойским, говорится:

«Признать национальным флагом флаг зеленого, красного, синего цветов с изображением белого полумесяца и белой восьмигранной звездой».

5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики объявил трехцветный влаг со звездой и полумесяцем государственным флагом Азербайджанской Республики.

1 сентября 2010 года в Баку состоялась торжественная церемония открытия Площади Государственного Флага. Распоряжение об открытии Площади Государственного Флага было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 17 ноября 2007 года.

Закладка фундамента Площади Государственного Флага состоялась 30 декабря 2007 года близ базы Военно-Морских Сил в бакинском поселке Баил при участии Президента Ильхама Алиева.

Место, выбранное для площади, позволяет видеть государственный флаг с любой точки столицы.

Высота флагштока, установленного на площади, занимающей территорию 20 000 кв. м, составляет 162 метра, диаметр основания – 3,2 м, диаметр верхней части основания – 1,09 м. Общий вес конструкции составляет 220 тонн. Ширина флага составляет 35 м, длина – 70 м, общая площадь – 2 450 кв. м, а вес примерно равен 350 кг. Установленный на площади герб Азербайджанской Республики, текст государственного гимна и карта страны изготовлены из позолоченной бронзы. На площади также создан Музей Государственного Флага.

C.Б.

