В Азербайджане отмечают День Государственного флага

2017-11-09 00:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечают День Государственного флага.

Распоряжение "Об учреждении Дня Государственного флага" было подписано Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года.

В документе говорится, что азербайджанский триколор был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве Государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей до апреля 1920 года.

Согласно распоряжению, учитывая этот факт, 9 ноября был объявлен Днем Государственного флага Азербайджана.

После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.

В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, согласно которой 9 ноября был объявлен Днем Государственного флага, и этот праздник был включен в список праздников, являющихся нерабочими днями в стране.

В законе "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" говорится: «Государственный флаг является символом суверенитета Азербайджанского государства. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально расположенных цветных полос: верхней - голубого цвета, средней - красного и нижней - зеленого цвета».

17 ноября 2007 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Площади Государственного флага в г. Баку".

Первого сентября 2010 года в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Площади Государственного флага.

Общая территория Площади флага - 60 гектаров, площадь верхней части - 31 тысяча квадратных метров.

Высота флагштока составляет 162 метра, диаметр его основания - 3,2 метра, а верхней части - 1,09 метра.

Общий вес конструкции - 220 тонн. Ширина флага 35 метров, длина - 70 метров, общая площадь - 2450 квадратных метров, а вес около 350 килограммов.

Установленные на площади герб Азербайджанской Республики, карта страны и текст государственного гимна изготовлены из позолоченной бронзы.

На Площади также создан Музей Государственного флага.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёно)