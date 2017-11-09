Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü'nü kutluyor

2017-11-09 00:01 | www.trend.az | 1

Bu gün Azerbaycan'da Devlet Bayrağı Günü. 17 kasım 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Devlet Bayrağı Günü'nün kutlanması için karar imzaladı.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin mirası olan Devlet Bayrağı, 9 kasım 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümet kurulunda kabul edildi.

Bağımsızlığını tekrar kazanmasının ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Meclisi 5 şubat 1991 yılında 3 renkli ay yıldızlı bayrağı Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı ilan etti.

2009 yılından itibaren kutlanan Devlet Bayrağı Günü aynı zamanda resmi tatil.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Hakkında" yasada:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Azerbaycan Devletinin egemenliğinin simgesidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağının genişliği ve uzunluğu eşit renkli üç yatay şeritten oluşan dikdörtgen şeklindedir: üst şerit gök mavisi renginde, orta şerit kırmızı renkte, alt bölüm ise yeşil renktedir. Bayrağın her iki yüzünde kırmızı rengin ortasında beyaz renkli bir hilal ve sekiz köşeli yıldız tasviri vardır." şeklinde ifade edilmektedir.

1 eylül 2010 taihinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile Bakü'de Azerbaycan Devlet Bayrağı Meydanı açılış töreni yapıldı.

Bayrak Meydanı'nda bulunan 162 metre yüksekliğe sahip direkte, 35 metre eninde 70 metreuzunluğunda Azerbaycan Bayrağı dalgalanıyor.