Путин назвал национальный приоритет России XXI века

2017-11-09 00:25 | www.oxu.az | 4

Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье «ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».

«Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров», - говорится в статье.

C.Б.

