НАТО перенесет операции в киберпространство

2017-11-09 00:57 | www.oxu.az | 4

Североатлантический альянс мобилизует кибернетические возможности своих членов и для этого создаст специальный центр. Решение принято на совещании министров обороны государств НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Мы подключаем национальные киберпотенциалы, как и другие потенциалы. Они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций», — заявил Столтенберг.

По его словам, кибернетические возможности уже использовались в борьбе с ИГ (запрещенной в России террористической организацией).

C.Б.

