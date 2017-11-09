Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

2017-11-09 00:58 | www.trend.az | 4

Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, являющийся последним ополотом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в стране, передает РИА Новости со ссылкой на полевого командира армии САР.

"Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных ИГ.