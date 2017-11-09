В Пакистане автобус упал с моста, погибли не менее 24 человек

2017-11-09 01:16 | www.apa.az | 4

Не менее 24 человек погибли, более 50 пострадали в результате падения автобуса с моста в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел близ населенного пункта Талаганг на востоке провинции. Как сообщили спасатели, в автобусе находилось около 80 человек.

Отмечается, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным телеканала Geo, автобус, следовавший из Кохата в Рейвинд, упал с высоты более 45 метров. Как сообщили медики, число погибших может увеличиться.