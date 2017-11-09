Армия Сирии взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

2017-11-09 01:37 | www.apa.az | 4

Армия Сирии взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, который является последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» на территории страны.

Как передает АПА, об этом РИА «Новости» сообщил командир сирийской армии.

«Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — сообщил он.

По его словам, ВС Сирии приступили к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.