В Сальяне автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие

2017-11-09 01:56 | www.apa.az | 4
В Сальянском районе, на территории села Чуханлы произошло тяжелое ДТП.
Как передает АПА, автомобиль марки «Мерседес» упал в водный канал, пострадали четверо жителей Ленкоранского района.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Джафаров Сейфяддин (1985 г.р.) и пассажиры – Халилова Мехрибан (1962 г.р.), Ализаде Эльнара (1971 г.р.) и Наджибеков Рагим (1968 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.