В Мехико автомобиль въехал в толпу людей

2017-11-09 02:13 | www.trend.az | 4

Водитель джипа въехал в среду в толпу митингующих на трассе в одном из районов мексиканской столицы, в результате инцидента пострадали несколько человек, сам водитель чудом избежал самосуда, передает РИА Новости со ссылкой на портал Quadratin.

По данным портала, жители домов в районе Альваро Обрегон перекрыли движение по одной из трасс, требуя, чтобы специальная комиссия проверила их дома на предмет прочности после мощных сентябрьских землетрясений.

В итоге один из водителей, застрявших в пробке, не выдержал и наехал на людей, пытаясь прорваться через кордон. В ответ местные жители набросились на владельца машины, он вступил с ними в драку, используя перцовый газ. Джипу был нанесен серьезный ущерб.

На место прибыли подразделения полиции, с которыми манифестанты также вступили в столкновение. В итоге еще несколько человек, включая стражей порядка, получили ранения, но водителя машины им удалось отбить у толпы.