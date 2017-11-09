Почти 70% американцев считают, что Трампа не уважают другие мировые лидеры

2017-11-09 03:46 | www.apa.az | 3

Более двух третьих американцев считают, что президент США Дональд Трамп не пользуется особым уважением со стороны руководителей других государств.

Как передает АПА, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 2 по 5 ноября службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Отвечая на соответствующий вопрос, 68% респондентов заявили, что, по их мнению, лидеры других стран "не испытывают большого уважения" Трампу. Противоположного мнения придерживаются 24% участников исследования, 8% - не ответили.

По результатам последнего социологического исследования, 59% недовольны внешней политикой администрации Трампа, положительно относятся к ней 36%.