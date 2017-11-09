В США на противодействие России в Европе выделили $4,6 млрд

2017-11-09 05:34 | www.apa.az | 5

Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США согласовали законопроект по бюджету Пентагона на 2018-й финансовый год.

Как передает АПА, документ опубликован на сайте комитета сената.

Согласно материалам, из бюджета США в следующем году направят $4,6 млрд на противодействие «российской агрессии» в Европе. Подчеркивается, что средства пойдут на «усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите».

Помимо этого, комитеты конгресса решили направить $350 млн Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное вооружение.