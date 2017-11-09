Последняя ситуация на фронте

2017-11-09 09:12 | www.oxu.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли Газахского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

С.Б.

