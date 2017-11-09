Собчак поддержала санкции США против России

2017-11-09 09:39 | www.oxu.az | 3

Ксения Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, в интервью телеканалу СNN сказала, что поддерживает американские санкции против России, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

«Я думаю, что России ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым украинский», – заявила она.

В то же время, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. «Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним», – заметила телеведущая.

Говоря о своих президентских амбициях, она сказала, что сможет уговорить людей прийти на выборы и «проголосовать против системы — проголосовать за Ксению Собчак».

C.Б.

