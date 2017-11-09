Samsung Smart View – управление всеми устройствами одним касанием

2017-11-09 10:00 | www.oxu.az | 3

По данным ученых, 30 дней от всей нашей жизни мы теряем на поиски пульта от телевизора. Многим, наверное, в голову приходила мысль: «Как было бы хорошо, если можно было бы просто позвонить на потерявшийся пульт».

Теперь с приложением Samsung Smart View вы можете сделать это буквально.

Дело в том, что данная программа позволяет с легкостью просматривать содержимое мобильного устройства и компьютера на телевизоре Samsung Smart TV, а также управлять телевизором с помощью мобильного устройства. Скачав приложение Smart View, вы с легкостью можете переключать каналы с помощью вашего смартфона и выполнять все привычные действия, которые совершает пульт дистанционного управления. Но приложение позволяет сделать куда больше, можно подключить мобильное устройство к телевизору и выбрать видеоролики, изображения или даже музыкальные композиции. Выбранное содержимое тут же будет воспроизведено в телевизоре, вам также доступно создание плей-листов.

Интерфейс Smart View такой же, как на телевизоре, что позволяет просто и комфортно управлять ТВ. Также можно спокойно пользоваться выходом в интернет, набрав адрес прямо в браузерную строку с вашего смартфона при помощи полноценной виртуальной клавиатуры. А для того, чтобы погрузиться в мир игр без усилий и поиска, подходящего геймпада, достаточно включить виртуальный геймпад в приложении Samsung Smart View. Его функционал не уступает геймпадам от ведущих производителей.

Раньше приходилось долго искать в интернете разные программы для подключения к телевизору компьютера и смартфона отдельно. Часто с работающими на разных платформах и имеющими разные системные требования приложениями было сложно работать, а иногда и вовсе не удавалось наладить подключение к Smart TV.

Один из главных плюсов Samsung Smart View в том, что производитель уже позаботился о всех версиях отдельно для пользователей Android, IOS и Windows систем. Каждую версию можно скачать, перейдя по официальным ссылкам ниже:

• Andriod:https://goo.gl/pJykvC

• IOS:https://goo.gl/2cWdnw

• Windows:https://goo.gl/dO7PFW

Таким образом, с помощью данной программы можно работать как со смартфонами, так и с компьютерами. Можно добавлять файлы или даже целую папку с компьютера в приложение Smart View и воспроизводить все одним касанием на телевизоре.

Использовать Smart View достаточно просто, вам необходимо последовательно выполнить три простых шага:

1) Подключите к одной сети телевизор и мобильное устройство или компьютер.

2) Скачайте Samsung Smart View, пройдя по официальным ссылкам, указанным выше.

3) Запустите приложение и выполните действия по настройке Smart View.

Также хотелось бы отметить, что использование данного приложения поддерживается на моделях Samsung Smart TV, произведенных позднее 2011 года, также поддерживаемые модели телевизоров зависят от региона.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Smart TV можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Music Gallery, Optimal и Soliton.