ОПЕК об уровне добычи нефти в Азербайджане – ПРОГНОЗ

2017-11-09 10:02 | www.oxu.az | 4

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что уровень добычи нефти в Азербайджане до 2040 года будет стабильно сохраняться на уровне 0,7-0,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК - World Oil Outlook (WOO) 2040, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в докладе, в среднесрочной перспективе – до 2022 года – добыча нефти и конденсата в Азербайджане постепенно сократится с нынешних 0,8 миллиона баррелей в сутки до 0,7 миллиона баррелей в сутки. Так, в 2017 году добыча составит 0,8 миллиона баррелей, в 2018 году – 0,7 миллиона баррелей, в 2019 году – 0,7 миллиона баррелей, в 2020 году – 0,8 миллиона баррелей, в 2021 и 2022 годах – вновь на уровне 0,7 миллиона баррелей.

«Это связано с отсутствием новых крупных проектов и естественным снижением добычи на крупнейшем в стране блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Только на месторождении «Шах Дениз» планируется в 2018 году запустить новую фазу, что прибавит к общей добычи 65 тысяч баррелей конденсата в сутки», - говорится в докладе.

По мнению ОПЕК, та же картина сохранится и в более долгосрочной перспективе. В 2025-2040 годах картель прогнозирует добычу в Азербайджане на уровне 0,7 миллиона баррелей.

C.Б.

