Президент Ильхам Алиев принял победителей чемпионата Европы по шахматам (ФОТО) (версия 2)

2017-11-09 02:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию, в состав которой вошли победители командного чемпионата Европы по шахматам.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- Азербайджан добился очередного большого успеха. На этот раз в шахматах, победа, завоеванная в интеллектуальном виде спорта, имеет особое значение. Азербайджанская команда заняла первое место на чемпионате Европы и стала чемпионом. Сердечно поздравляю с этой грандиозной победой шахматистов, тренеров, федерацию.

Это победа, порадовавшая весь азербайджанский народ. Рад, что это уже не первая победа, это - третья победа. То есть азербайджанские шахматисты трижды занимали первое место в Европе. Это свидетельствует о том, что нынешняя победа тоже не случайна, это естественная победа. Эта победа, опирающаяся на талант, интеллект азербайджанского народа.

В напряженной борьбе наши шахматисты еще раз продемонстрировали всей Европе и одновременно всему миру интеллектуальный потенциал азербайджанского народа. Я пригласил вас, чтобы лично поздравить с этой победой. Знаю, что этой ночью вы вернулись в Баку с большой победой, с кубками и порадовали весь азербайджанский народ.

Развитие шахмат в Азербайджане идет очень стремительно. Вам известно, что в регионах создаются современные шахматные школы, шахматные дома. Мы восстановили традицию, заложенную в свое время великим лидером Гейдаром Алиевым. В то время - в 1970-1980-х годах, можно сказать, во всех наших регионах были открыты современные шахматные школы. К сожалению, в начале 1990-х годов многие из них закрылись, либо изменилось их направление, они были открыты для приватизации. Сейчас во многих из них располагаются другие объекты. А мы проводим очень последовательную работу по строительству новых шахматных домов, шахматных школ во всех регионах. Я лично принимал участие в открытии большинства шахматных домов в регионах. Конечно, создание крупного шахматного центра в Баку - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня. Уверен, что в ближайшем будущем мы сделаем и это.

Вместе с тем, в Азербайджане регулярно проводятся международные соревнования. Международный турнир, носящий имя Вугара Гашимова, уже оценивается в мире как одно из самых престижных соревнований мирового масштаба. Конечно, участие в этом турнире ведущих шахматистов мира свидетельствует о его уровне. Вспоминаем и Всемирную шахматную олимпиаду, в которой все мы участвовали. Это тоже было грандиозным спортивным мероприятием. Можно сказать, что после летних Олимпийских игр по количеству стран-участниц это, может быть, даже было вторым мероприятием, и оно было проведено на высоком уровне. Проведение в Азербайджане такого мероприятия, безусловно, является отражением успехов, достигнутых нами в области шахмат.

На этот раз азербайджанская команда вновь порадовала нас. Участники нашей команды, все они - молодежь, молодое поколение, шахматисты, выросшие в период независимости. Эта победа действительно показывает и успешное развитие нашей независимости, и интеллектуальный уровень нашей страны. Азербайджан на Олимпийских играх, Европейских играх и Играх исламской солидарности уже доказал в мире, что является крупной спортивной державой. На проходивших в Баку Европейских играх мы были удостоены второго места, а на Играх исламской солидарности - первого. На летних же Олимпийских играх мы по количеству медалей заняли 14-е место в мировом масштабе. Это историческое достижение, историческая победа. Эта победа, победа, достигнутая в области шахмат, свидетельствует о том, что наш народ в то же время обладает очень сильным интеллектуальным потенциалом. Конечно, это один из факторов, отличающих нашу страну и наш народ. У нас есть успехи как в боевых видах спорта, так и в командных. Победа в интеллектуальном виде спорта - шахматах очень обрадовала всех нас.

Я следил за зарубежной прессой. Знаю, что эта победа очень широко освещалась в зарубежной печати. Быть первым на европейском континенте в области шахмат, причем в третий раз, действительно большая историческая победа.

Я пригласил вас, чтобы лично поздравить. В предыдущие годы у нас было много встреч. Вы неоднократно бывали в этом здании. Ваша фотография с великим лидером висит на стенах шахматных домов во всех регионах, и это пример и для детей. Я тоже на открытии шахматных школ в регионах во время встреч с детьми всегда говорю, что вы тоже должны стать такими, как наши известные шахматисты, завоевать победу в мировом масштабе, радовать наш народ и пропагандировать Азербайджан. Ваша нынешняя победа, я уверен, также сыграет свою позитивную роль в популяризации шахмат в Азербайджане, приток в шахматные секции еще больше усилится.

Это ваша общая победа. Поздравляю вас, желаю вам новых успехов и побед.

Первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, международный судья Фаиг Гасанов сказал:

-Уважаемый господин Президент, в первую очередь, от имени команды выражаю Вам признательность за то, что Вы нашли время для того, чтобы принять нас. Мы встречаемся с Вами в третий раз. Сегодняшняя встреча очень приятная и радостная. Я еще раз выражаю Вам признательность и по другому поводу. Находясь там, мы следили за общественной жизнью республики, за тем, что происходит в нашей стране. Вы открыли проект века – железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, мы видели это. Хотел бы сказать Вам спасибо за это и поздравить с этим событием. Это историческое событие для нашего народа. Потому что открытие железного Шелкового пути, конечно, связывает Азербайджан с Европой. В будущем мы будем пользоваться пассажирскими поездами, следующими по этому пути. Прозвучало даже такое предложение - ребята предложили, чтобы, когда начнется движение первого пассажирского поезда, мы пригласили сильных шахматистов мира и организовали в этом поезде турнир, и это тоже стало бы событием. Мы бы провели этот турнир с сильнейшими шахматистами, с шахматистами Турции и Грузии.

В этом году наша команда, конечно, была очень сильной. Наша общая цель заключалась только в том, чтобы занять первое место. Хотел бы довести до Вашего внимания и то, что мы там посмотрели по компьютеру матч "Карабаха" с "Атлетико", который проходил в Мадриде. Bсе наши шахматисты – футбольные болельщики. У каждого шахматиста есть любимая команда. Но когда играет "Карабах", понятно, что все мы смотрим и болеем за "Карабах". На следующий день после того, как "Карабах" завершил матч с прекрасным результатом, мы играли с командой Армении. После такого вдохновляющего события все сказали, что если "Карабах" сыграл так, то у нас нет другого пути в игре с Арменией. Мы должны только победить . Так и произошло. После этого ребята сказали, что мы уже открыли дорогу к золотой медали.

Фаиг Гасанов отметил, что в этой победе большую роль сыграли все наши гроссмейстеры. Oн подчеркнул, что в рейтинговой таблице Международной шахматной федерации члены азербайджанской команды входят в число шахматистов с коэффициентом 2700 и выше. Фаиг Гасанов отметил, что наши шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров вошли в первую тройку турнира Гран-при, проводимого Международной шахматной федерацией в течение года среди сильнейших шахматистов, и у них очень большие шансы на получение награды. Говоря о победах, достигнутых в шахматных соревнованиях в 2017 году, первый вице-президент Федерации отметил, что наши юные шахматисты, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы нынешнего года, стали вторыми в командном зачете. Кроме того, клуб "Одлар юрду" SOCAR в этом году также является призером чемпионата Европы.

Выразив признательность главе государства за внимание и заботу о спортсменах, в том числе шахматистах, Фаиг Гасанов подчеркнул, что в последние годы этот вид спорта, как и повсюду в нашей республике, развивается и в Нахчыванской Автономной Республике. Oн сказал, что проведение на высоком уровне в Баку 42-й Всемирной шахматной олимпиады было с большим удовлетворением встречено во всем мире.

Член национальной команды Шахрияр Мамедъяров сказал:

-Господин Президент, большое спасибо за внимание.

Находясь здесь, мы вспоминаем и говорим, что, когда мы были подростками, Вы всегда проявляли внимание к достигнутым нами результатам. Наверное, в других странах никто не стал бы обращать внимание на эти результаты. Но Вы всегда проявляли внимание. Еще тогда Вы верили, что сегодня мы станем самыми сильными и лучшими в Европе.

Когда мы впервые стали чемпионами Европы и возвратились в нашу страну, наши товарищи по команде вели себя так, как будто для нас это нормальный результат. В действительности мы добились этого результата с большим трудом. Однако сегодня все привыкли к тому, что команда становится чемпионом Европы, все как будто понимают, что приехала самая сильная, лучшая команда Европы.

Сегодня азербайджанские шахматы переживают, наверное, самые яркие моменты своей истории. Сегодня в Азербайджане есть четыре шахматиста с коэффициентом выше 2700. Сегодня уже возможно быть в мировой тройке, - мы вошли в мировую тройку, - можно стать шахматистом номер один в мире. Это очень близко. Быть первым в борьбе за мировое лидерство, вернуть корону в Азербайджан - все это уже не просто слова, это уже реальность, это очень близко.

Конечно, у всего этого есть причина – внимание и забота. То есть мы всегда чувствуем Вашу заботу. От имени наших шахматистов, в том числе от имени Теймура Раджабова, Аркадия Найдича, которые не смогли прийти на эту встречу из-за участия в соревнованиях Гран-при, выражаем Вам глубокую признательность за большую поддержку, внимание и заботу о проводимых в Баку олимпиадах, в целом, ежегодных турнирах в Азербайджане. Мы – одна команда, когда проигрываем, то проигрываем вместе, не выделяем ни одного игрока. Как одна дружная команда, мы везде показываем, что Азербайджан – это край интеллектуалов, умных людей, умеющих и дружить, и завоевывать успехи.

Спасибо Вам за условия, созданные для нас. Сегодня мы искренне говорим Вам "Большое спасибо" за внимание и заботу о нас, начавшуюся 20 лет назад. Благодарим Вас, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю вас. Вновь хочу отметить, что это большая победа. Эта победа – торжество азербайджанского интеллекта, азербайджанского ума. Эту победу, радость победы азербайджанскому народу подарили вы. Желаю вам новых успехов и новых побед. Спасибо.

Затем главе государства были вручены кубки, завоеванные нашей шахматной командой до сих пор на чемпионатах Европы.

В заключение была сделана фотография на память.