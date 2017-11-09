Президент Ильхам Алиев: Быть первыми в сфере шахмат на Европейском континенте - действительно большая историческая победа (версия 2)

2017-11-09 02:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Быть первыми в сфере шахмат на Европейском континенте - действительно большая историческая победа. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду делегацию в составе победителей командного чемпионата Европы по шахматам.

"Азербайджан добился очередного большого успеха. На этот раз в шахматах, победа, завоеванная в интеллектуальном виде спорта, имеет особое значение. Азербайджанская команда заняла первое место на чемпионате Европы и стала чемпионом. Сердечно поздравляю с этой грандиозной победой шахматистов, тренеров, федерацию. Это победа, порадовавшая весь азербайджанский народ. Рад, что это уже не первая победа, это - третья победа. То есть азербайджанские шахматисты трижды занимали первое место в Европе. Это свидетельствует о том, что нынешняя победа тоже не случайна, это естественная победа. Эта победа, опирающаяся на талант, интеллект азербайджанского народа. В напряженной борьбе наши шахматисты еще раз продемонстрировали всей Европе и одновременно всему миру интеллектуальный потенциал азербайджанского народа. Я пригласил вас, чтобы лично поздравить с этой победой. Знаю, что этой ночью вы вернулись в Баку с большой победой, с кубками и порадовали весь азербайджанский народ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что развитие шахмат в Азербайджане идет очень стремительно.

"Вам известно, что в регионах создаются современные шахматные школы, шахматные дома. Мы восстановили традицию, заложенную в свое время великим лидером Гейдаром Алиевым. В то время - в 1970-1980-х годах, можно сказать, во всех наших регионах были открыты современные шахматные школы. К сожалению, в начале 1990-х годов многие из них закрылись, либо изменилось их направление, они были открыты для приватизации. Сейчас во многих из них располагаются другие объекты. А мы проводим очень последовательную работу по строительству новых шахматных домов, шахматных школ во всех регионах. Я лично принимал участие в открытии большинства шахматных домов в регионах. Конечно, создание крупного шахматного центра в Баку - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня. Уверен, что в ближайшем будущем мы сделаем и это", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что вместе с тем, в Азербайджане регулярно проводятся международные соревнования.

"Международный турнир, носящий имя Вугара Гашимова, уже оценивается в мире как одно из самых престижных соревнований мирового масштаба. Конечно, участие в этом турнире ведущих шахматистов мира свидетельствует о его уровне. Вспоминаем и Всемирную шахматную олимпиаду, в которой все мы участвовали. Это тоже было грандиозным спортивным мероприятием. Можно сказать, что после летних Олимпийских игр по количеству стран-участниц это, может быть, даже было вторым мероприятием, и оно было проведено на высоком уровне. Проведение в Азербайджане такого мероприятия, безусловно, является отражением успехов, достигнутых нами в области шахмат", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добвил, что на этот раз азербайджанская команда вновь порадовала нас.

"Участники нашей команды, все они - молодежь, молодое поколение, шахматисты, выросшие в период независимости. Эта победа действительно показывает и успешное развитие нашей независимости, и интеллектуальный уровень нашей страны. Азербайджан на Олимпийских играх, Европейских играх и Играх исламской солидарности уже доказал в мире, что является крупной спортивной державой. На проходивших в Баку Европейских играх мы были удостоены второго места, а на Играх исламской солидарности - первого. На летних же Олимпийских играх мы по количеству медалей заняли 14-е место в мировом масштабе. Это историческое достижение, историческая победа. Эта победа, победа, достигнутая в области шахмат, свидетельствует о том, что наш народ в то же время обладает очень сильным интеллектуальным потенциалом. Конечно, это один из факторов, отличающих нашу страну и наш народ. У нас есть успехи как в боевых видах спорта, так и в командных. Победа в интеллектуальном виде спорта - шахматах очень обрадовала всех нас. Я следил за зарубежной прессой. Знаю, что эта победа очень широко освещалась в зарубежной печати. Быть первым на европейском континенте в области шахмат, причем в третий раз, действительно большая историческая победа. Я пригласил вас, чтобы лично поздравить. В предыдущие годы у нас было много встреч. Вы неоднократно бывали в этом здании. Ваша фотография с великим лидером висит на стенах шахматных домов во всех регионах, и это пример и для детей. Я тоже на открытии шахматных школ в регионах во время встреч с детьми всегда говорю, что вы тоже должны стать такими, как наши известные шахматисты, завоевать победу в мировом масштабе, радовать наш народ и пропагандировать Азербайджан. Ваша нынешняя победа, я уверен, также сыграет свою позитивную роль в популяризации шахмат в Азербайджане, приток в шахматные секции еще больше усилится. Это ваша общая победа. Поздравляю вас, желаю вам новых успехов и побед", - сказал Президент Азербайджана.