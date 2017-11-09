НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о ПВО

2017-11-09 02:55 | www.trend.az | 6

НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о создании новых систем противовоздушной обороны. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса. Данный документ был подписан ранее в кулуарах встречи глав военных ведомств альянса, передает ТАСС.

"НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о создании новых систем противовоздушной обороны. НАТО всегда приветствует, когда ее страны-члены работают вместе для создания новых военных возможностей", - сказал генсек. - Я считаю, что такое сотрудничество - это наилучший способ обзавестись военной техникой, в которых нуждаются конкретные страны, а главное, чтобы эти новые военные возможности могли быть интегрированы в общую систему противовоздушной обороны НАТО".

"Для НАТО имеет особое значение наличие военной совместимости систем", - сказал он.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, подписанный здесь документ является лишь протоколом о намерениях, и обозначает только общие рамки возможного взаимодействия. В нем предусмотрено совместное производство в Турции систем ПВО нового поколения SAMP-T франко-итальянского консорциума Eurosam.