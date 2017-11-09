В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу

2017-11-09 03:31 | www.trend.az | 4

Шесть посетителей шоу роботехники получили ранения, после того, как 4-килограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу людей в городе Огаки, Япония, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Беспилотник сбрасывал с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снизился и врезался в стоящих людей. Сообщается, что пострадавшие отделались порезами и ушибами.

В Японии первый случай травмирования человека в результате падения дрона был зафиксирован в феврале 2017 года. Тогда килограммовый летательный аппарат, делавший снимки стройплощадки с воздуха, врезался в строительный кран и упал на человека, который получил травму лица.