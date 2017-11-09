Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Эфиопии

2017-11-09 10:27 | www.apa.az | 3

Находящийся с официальным визитом в Эфиопии глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел переговоры с президентом этой страны Мулату Тешоме.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД АР, в ходе состоявшейся беседы Мулату Тешоме подчеркнул, что Эфиопия придает важное значение развитию связей между двумя странами, призвав приложить еще больше усилий для поднятия двустороннего сотрудничества на еще более высокий уровень. Эфиопский лидер также указал на значимость взаимных визитов на высшем уровне.

Президент напомнил, что в азербайджанских вузах разным специальностям обучается большое число студентов из Эфиопии. По его словам, в будущем они смогут играть роль моста между двумя странами.

В свою очередь, глава азербайджанской дипломатии заверил, что Азербайджан, в вузах которого получают образование тысячи студентов из Эфиопии, готов и дальше продолжать сотрудничество в этой сфере. Эльмар Мамедъяров проинформировал эфиопскую сторону о благоприятных условиях, созданных в вузах Азербайджана, в том числе и для зарубежных студентов.

Касаясь важной позиции Эфиопии на африканском континенте и в составе Африканского Союза, министр сказал о заинтересованности Азербайджана в развитии двусторонних отношений с Эфиопией. Э.Мамедъяров особо подчеркнул важность развития двусторонней договорно-правовой базы.



Эльмар Мамедъяров рассказал о развитии и достижениях нашей страны, региональных проектах, инициатором и участником которых является Азербайджан, а также о перспективных возможностях транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, министр довел до сведения М.Тешоме справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе.



На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам усиления экономических связей между странами, увеличения взаимного товарооборота, перспектив сотрудничества в сферах логистики и коммуникаций.