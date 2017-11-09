Посол Израиля в Азербайджане посетил западные районы

2017-11-09 10:36 | www.apa.az | 3

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став и заместитель посла Авиталь Розенберг совершили поездку в западные районы Азербайджана.

Как сообщили АПА в посольстве Израиля в Азербайджане, целью визита является исследование возможностей более глубокого сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. В первый день дипломаты встретились с главой Исполнительной власти Агстафинского района Магеррамом Гулиевым. На встрече С.Дав и А.Розенбрег были проинформированы об экономике и истории района. Глава ИВ показал послу и его заместителю важные промышленные и культурные объекты.

В тот же день делегация побывала в основанном немцами поселке Вургун.