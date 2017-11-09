Президент Египта назвал ситуацию в Саудовской Аравии стабильной

2017-11-09 05:55 | www.trend.az | 3

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду вечером заявил, что ситуация в Саудовской Аравии, в которой в конце минувшей недели были арестованы члены королевской семьи и десятки высокопоставленных чиновников, стабильна и находится под контролем, передает РИА Новости со ссылкой на египетское информационное агентство МЕНА.

"Я верю в руководство Саудовской Аравии, все что там происходит, происходит на основании закона. Ситуация там стабильная и под контролем ", — сказал президент на пресс-конференции, проведенной на полях международного молодежного форума в Шарм-эш-Шейхе.

В воскресенье высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Во вторник наследный принц поручил министрам, входящим в экономический совет по развитию страны, удостовериться, что национальные и международные компании, в том числе те, которыми полностью или частично владеют люди, в отношении которых идет расследование о коррупции, не пострадают от следственных мероприятий.