В ООН предупредили о возможном голоде в Йемене

2017-11-09 07:18 | www.trend.az | 4

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал Саудовскую Аравию снять блокаду с Йемена, поскольку там может начаться страшный голод, передает Интерфакс со ссылкой на BBC News.

Представитель ООН предупредил, что голод может стать крупнейшим за последние десятилетия и повлечь миллионы жертв. Если блокаду снимут, гуманитарные миссии смогут доставить людям еду.

В понедельник коалиция под началом Саудовской Аравии закрыла воздушные, наземные и морские пути в Йемен. Это было сделано в ответ на выпущенную по Эр-Рияду ракету. Снаряд удалось перехватить и никто не пострадал. Саудовская Аравия объяснила решение блокировать Йемен стремлением не допустить туда поставки оружия из Ирана. Власти Ирана отрицают свою связь с вооруженными группировками в Йемене.