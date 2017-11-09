В Туркменистане с опережением возводится завод по производству полиэтилена и полипропилена

2017-11-09 08:01 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В поселке Киянлы (Балканская область, Туркменистан) со значительным опережением идут работы по строительству газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена, сообщает в четверг утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Сдача предприятия в эксплуатацию была намечена на сентябрь 2018 года.

"Однако строительные работы идут со значительным опережением. Здесь занято более 5,5 тысячи работников. А с вводом его в строй здесь будут работать около 1300 человек".

Проект осуществляется консорциумом TOYO Engineering (Япония) и LG и Hyundai (Южная Корея). Общая стоимость составляет около 3,4 миллиарда долларов США.

В настоящее время идут пуско-наладочные работы основных технологических установок - сепарации газа, крекинга этана, полиэтилена высокой плотности и полипропилена.

Здесь ежегодно будет перерабатываться 5 миллиардов кубометров природного газа и производиться 386 тысяч тонн полиэтилена, 81 тысяча тонн полипропилена.

Гранулированный полипропилен применяется при изготовлении полимерной плёнки, искусственного волокна, высокопрочных листовых термопластов и, соответственно, всевозможных полимерных изделий – труб, шпагата, сверхпрочных канатов, фильтров для автомобилей, а также различной одежды и мебели, упаковочных материалов и тары для пищевых продуктов.

На основе полиэтилена можно наладить выпуск самых различных труб и товаров массового спроса. Полиэтилен высокой плотности представляет собой очень твердый, прочный и жесткий термопласт, широко применяемый для литьевого и выдувного формования емкостей, используемых в промышленности и домашнем хозяйстве.

"Введение в эксплуатацию новой производственной структуры в Киянлы придаст импульс диверсификации нефтехимического производства, став важным вкладом в успешное решение задач по ускоренной индустриализации национальной экономики",- пишет в своем комментарии ТДХ.

Газохимический комплекс в Киянлы, старт строительству которого был дан в 2013 году, возводится на основе лицензионных технологий голландской Ineos, американской Greas, японской Toyo.

(Автор: Гусейн Гасанов)