Туркменистан наращивает для агропрома выпуск минеральных удобрений

2017-11-09 08:12 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Обеспечение сельского хозяйства Туркменистана высокоэффективными минеральными удобрениями имеет большое значение в росте урожайности возделываемых культур для обеспечения продовольственного изобилия страны и развития кормовой базы животноводства и птицеводства, сообщает госагентство Туркмен довлет хабарлары.

В частности, ввод в строй завода по производству карбамида, строящегося в городе Гарабогаз (Балканская область, Туркменистан) запланирован на июнь 2018 года.

По заказу государственного концерна «Туркменхимия» предприятие возводится консорциумом в составе японской Mitsubishi и турецкой компании Гап Иншаат.

"Исходным сырьем в данном производственном процессе является природный газ, по запасам которого Туркменистан занимает лидирующие позиции в мире. Этот фактор делает перспективным строительство новых мощностей по производству азотных удобрений, в частности карбамида",- сказано в статье.

Предприятие, на строительство которого направлено 1 миллиард 570 миллионов 95 тысяч долларов США, ежегодно будет производить 1 миллио 155 тысяч тонн высококачественного карбамида и 640 тысяч тонн аммиака. Большая часть этой продукции рассчитана на экспорт.

"Уже сейчас ведущие компании проявляют интерес к закупке карбамидных удобрений, которые будут производиться в Гарабогазе. Из заводских складов готовая продукция будут герметичным конвейерным способом доставляться в морской порт-пункт «Бекдаш» в городе Гарабогаз, откуда их судами по Каспию отправят заказчикам в другие страны".

(Автор: Гусейн Гасанов)