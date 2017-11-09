Трамп заявил, что уважает позицию Си Цзиньпина по торговле

2017-11-09 08:33 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, что уважает позицию китайского лидера по торговле, передает РИА Новости.

Трамп заявил, что "очень уважает" Си Цзиньпина в торговых вопросах и что Си Цзиньпин отстаивает интересы Китая, сообщили журналисты президентского пула Трампа.

"Мы знаем, что США действительно необходимо изменить политику, потому что они так отстали в торговле с Китаем и, честно говоря, со многими другими странами", — сказал Трамп.

Президент США также обвинил бывших президентов США за дисбаланс в торговле между США и КНР.

"Жаль, что предыдущие администрации позволили этому выйти из строя", — сказал Трамп о торговых отношениях двух стран.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Китай за "нечестные", по его мнению, условия торговли между двумя странами. Торговый дефицит США с КНР составил в 2016 году 347 миллиардов долларов США.