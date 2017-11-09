Мэр города Монтерей в Калифорнии подписал декларацию в связи Днем государственного флага Азербайджана

2017-11-09 11:31 | www.apa.az | 5

В американском городе Монтерей (штат Калифорния) прошло мероприятие, посвященное Дню государственного флага Азербайджана.

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, акция, организованная совместно с Городским советом Монтерея, прошла перед зданием городской мэрии. В ней приняли участие представители руководства города, бизнесмены, представители СМИ, деятели культуры, а также профессорский и студенческий состав расположенных в Монтерейе престижных вузов Минобороны США.

В своей речи на мероприятии мэр Монтерея Клайд Роберсон отметил, что Азербайджан и США успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Он подчеркнул, что Азербайджан - важный региональный партнер Соединенных Штатов. Роберсон напомнил, что Монтерей и азербайджанский Лянкяран являются городами – побратимами, выразив надежду, что в предстоящие годы эти отношения станут еще крепче.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев подробно рассказал об истории независимости нашей страны, о том, что трехцветный флаг был принят решением правительства Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, в 1990 году, в преддверии развала Советского Союза, впервые, под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, решением Верховного меджлиса Нахчыванской АР он был восстановлен и объявлен Государственным флагом автономной республики, а в 1991 году флаг был объявлен Государственным флагом независимой Азербайджанской Республики. Генконсул рассказал о развитии Азербайджана во всех сферах, отметив, что наша страна имеет большой авторитет в регионе и на международной арене.



Затем К.Роберсон вручил Н.Агаеву подписанную им декларацию о Дне Государственного Флага Азербайджана и отношениях между городами Монтерей и Лянкяран.