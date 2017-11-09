Грузия призвала к развитию всеобщих связей с Ираном

2017-11-09 11:36 | www.trend.az | 4

Спикер парламента Грузии в среду призвал к улучшению всеобщих связей с Ираном, в частности, парламентских отношений. «Развитие связей с Ираном является одним из главных приоритетов», сказал Ираклий Кобахидзе на встрече с иранским послом в Грузии Джавадом Гавам Шахиди, передает ИРНА.

Он поблагодарил Иран за поддержку Грузии и пригласил спикера парламента Ирана Али Лариджани посетить его страну.

Иранский посол, со своей стороны, указал на 122 %-е увеличение визитов иранских туристов в Грузию и призвал к расширению финансового и банковского сотрудничества между двумя странами.

«Возможности двух стран по торговому сотрудничеству намного больше, чем их нынешний объём», отметил он.