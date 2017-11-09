Hemen kesmek gerekir

2017-11-09 12:37 | www.trend.az | 1

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi adını taşıyan resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet ve Liderlik Okulu'nun davetlisi olarak bu yıl 9'uncusu düzenlenen Diplomat Okulu programının açılış törenine katıldı.

Gül, AB-Türkiye ilişkilerinde yapılan reformların Türkiye'nin faydasına olup olmadığına bakmak gerektiğini belirterek, "AB-Türkiye ilişkileri Avrupa'ya bir taviz olarak görüldüğü andan itibaren AB ile ilişkileri hemen kesmek gerekir. AB ile Türkiye ilişkileri, AB'ye katılım yönünde yapılan reformlar, kanun değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri, bunlar Türkiye'nin, Türk insanının faydasına mı değil mi buna bakmak gerekir. Bakarsanız bütün bu süreç, Türkiye'nin en başarılı olduğu, ekonomisinin en güçlü olduğu, üniversitelerinin geleceğe yönelik büyük açılımlar yaptığı dönem bu çerçeve içerisinde olmuştur. Dolayısıyla bunu bir taviz olarak asla görmemek gerekir." dedi.