Массовые аресты в Анкаре

2017-11-09 11:20 | www.oxu.az | 5

Полиция и силы безопасности Турции проводят в Анкаре широкомасштабную операцию по задержанию предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, уже задержан 101 человек.

Отмечается, что в операции участвуют около 1,5 тысячи полицейских, она проводится по 250 адресам.

Выданы ордеры на задержание 245 человек. В ходе операции изъяты материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической группировки.

C.Б.

