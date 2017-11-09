Прогноз погоды на завтра

2017-11-09 12:30 | www.oxu.az | 3

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди, во второй половине дня будет облачно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть северный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-11°, днем 13-16°, в Баку ночью 9-11°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана местами будут дожди. Ночью и утром в некоторых местах интенсивные дожди, в горных областях возможен снег. Днем в большинстве районов в основном без осадков, утром местами туман, ветер западный. Температура воздуха составит ночью 4-9°, днем 13-17°, в горах ночью от -2 до +3°, днем 4-9° тепла.

С.Б.

