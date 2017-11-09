Белорусские специалисты участвуют в переговорах в Москве о взаимном признании виз

2017-11-09 11:50 | www.trend.az | 6

Белорусские специалисты отправились на переговоры в Москву, где обсуждается вопрос взаимного признания виз в Союзном государстве. Об этом сообщил сегодня в Палате представителей первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, отвечая на вопрос спикера Владимира Андрейченко, передает корреспондент Белта.

"На сегодняшний день сотрудники убыли в командировку в Москву, и обсуждается данный вопрос", - проинформировал Иван Подгурский.

На уточняющий вопрос спикера о том, будет ли принято решение до конца 2017 года, Иван Подгурский заверил, что белорусская сторона делает для этого все возможное, хотя обсуждаемая тема непростая.

Ранее белорусский сенатор, председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики Сергей Рахманов сообщал, что соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца 2017 года. Причем речь в этом документе будет вестись не только о взаимном признании виз, но и о других разрешительных документах с учетом тех мероприятий, которые будут проводиться в странах в будущем. Это, в частности, чемпионат мира по футболу в 2018 году в России и II летние Европейские игры в 2019 году в Беларуси.