Трое полицейских погибли в Пакистане в результате взрыва бомбы

2017-11-09 12:04 | www.trend.az | 5

Трое сотрудников пакистанской полиции, включая заместителя генерального инспектора города Кветта, в четверг стали жертвами взрыва бомбы в этом городе на юго-западе Пакистана, передает агентство Интерфакс cо ссылкой на агентство Associated Press.

По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль с полицейскими проезжал через жилые районы.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения. Полиция в настоящий момент пытается определить, не принимал ли участие в этой атаке террорист-смертник.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

AP напоминает, что в провинции Белуджистан, столицей которой является Кветта, действуют сепаратисты из числа народа белуджей, а также исламистские группы.