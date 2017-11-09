Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Туркменистаном по борьбе с преступностью

2017-11-09 12:09 | www.trend.az | 5

Белорусские депутаты сегодня на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, передает корреспондент Белта.

Соглашение было подписано во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Ашхабад 30 марта 2017 года.

Как отметил, представляя документ, первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, действующее соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Беларуси и Туркменистана, подписанное в Минске еще в 1993 году, устарело и требует корректировки положений. Кроме того, отдельные вопросы сотрудничества в правоохранительной области, предусмотренные действующим межведомственным документом, больше не входят в компетенцию МВД Беларуси.

"Соглашение состоит из 15 статей и заключается на неопределенный срок", - проинформировал первый замминистра.

В новом проекте документа предлагается расширить области и направления сотрудничества. Например, среди основных форм взаимодействия будут исполнение запросов об оказании содействия, осуществление скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, обмен информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, а также принятие мер, необходимых для их предотвращения. Кроме того, предусмотрен обмен оперативной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес, обмен законодательной и другой правовой информацией, научной и специальной литературой, оказание содействия в подготовке и повышении квалификации кадров.

Кроме того, сегодня на заседании был ратифицирован протокол о внесении поправок в соглашение между правительствами Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года. Протокол подписан в Гродно 6 апреля 2017 года, он направлен на создание международно-правовых условий для дальнейшего развития интеграционных процессов между двумя странам.

Иван Подгурский пояснил, что реализация упомянутого протокола позволит освободить иностранных граждан, пересекающих государственную границу Беларуси для временного пребывания на территории страны, от необходимости заполнения миграционной карты, что, в свою очередь, сократит процедуру пропуска указанных лиц через госграницу. "Последнее особенно актуально в связи с периодически возникающими очередями в автодорожных пунктах пропуска и в период выходных дней, религиозных праздников и отпусков, а также при реализации ряда шагов по либерализации визового режима, что в определенной степени негативно сказывается на имидже нашей страны", - рассказал он.