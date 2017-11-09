Польша поддерживает стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО

2017-11-09 12:13 | www.trend.az | 3

Перспективы членства Грузии в НАТО и ЕС, а также предстоящий саммит Восточного партнерства стали главными темами встречи президента Польши Анжея Дуды и его грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили, передает "Грузия Online".

Маргвелашвили прибыл в Варшаву с трехдневным официальным визитом вечером 7 ноября. Накануне во дворце президента Польши прошла официальная церемония его встречи, после чего главы государств провели двусторонние переговоры и совместную пресс-конференцию.

Официальная церемония встречи Георгия Маргвелашвили во дворце президента Польши. Фото: пресс-служба президента Грузии

Во время встречи президенты обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности. Как известно, в июне Польша была избрана членом Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах.

Также стороны говорили о реализации соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом в контексте предстоящего саммита Восточного партнерства.

Анжей Дуда отметил, что, по его мнению, Европейский союз должен быть открыт для принятия новых государств. По словам главы польского государства, отсутствие открытости ЕС может негативно сказаться на его будущем.

«ЕС должен быть готов к приему новых государств. Те страны, которые имеют такое желание, должны вступить в Евросоюз после выполнения всех требований. Нам всем известно о кризисе внутри Евросоюза – выходе Великобритании. Если предположить, что в результате этого отделения ЕС станет меньше, слабее и скажет, что не будет принимать новых членов, то, я думаю, это будет началом конца ЕС, поскольку другие страны также могут принять решение об отделение от Евросоюза. Мы хотим, чтобы ЕС быть сильным экономически и политически. ЕС должен иметь возможность расширится и тем самым увеличить свой потенциал с точки зрения человеческих ресурсов и экономики. Это означает, что дверь ЕС должна быть открыта для представителей Восточного партнерства», — приводит пресс-служба администрации президента Грузии слова Дуды.

Маргвелашвили, в свою очередь, назвал Польшу сильным партнером Грузии и «одним из ведущих государств Центральной Европы». Он поблагодарил своего польского коллегу за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также территориальной целостности и суверенитета страны, политику непризнания оккупированных территорий.