Поправка в директиву ЕС по газу не будет применяться к TAP

2017-11-09 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Поправка в директиву ЕС по газу, предложенная Европейской комиссией, не будет применяться в отношении проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает поставки азербайджанского газа в Европу, говорится в четверг в сообщении Еврокомиссии.

Отметим, что Еврокомиссия предложила внести поправку в директиву ЕС по газу для улучшения функционирования внутреннего энергетического рынка ЕС и укрепления солидарности между государствами-членами. Было предложено распространить действие Третьего энергопакета на газопроводы, приходящие в Европу из третьих стран.

Согласно заявлению, комиссия предложила общие правила выхода на европейский внутренний рынок газа и внести уточнения по энергетическому законодательству ЕС, урегулировать тарифы, в том числе за счет увеличения числа игроков на рынке и усиления конкуренции.

"Цель поправки заключается в том, чтобы дополнить существующую газовую директиву (2009/73 / EC) и уточнить, что основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Согласно информации, это гарантирует, что все магистральные трубопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствуют правилам ЕС, эксплуатируются с одинаковой степенью прозрачности, доступны другим операторам и работают эффективно.

Под требования, отраженные в директиве по газу, подпадают также потенциальные новые трубопроводные проекты, такие как, например, из России, Болгарии или из Средиземноморья, говорится в сообщении.

Также отмечается, что реализация таких проектов, как «Южный газовый коридор», развитие хаба сжиженного газа в Средиземноморье, обеспечение доступа к сжиженному природному газу и газохранилищам, является приоритетом для стратегии диверсификации источников энергоснабжения ЕС.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)