Назван простой способ предотвратить рак груди

2017-11-09 14:09 | www.oxu.az | 3

Американское общество клинической онкологии (ASCO) опубликовало доклад, согласно которому ежедневное употребление алкоголя увеличивает риск развития различных видов рака, в том числе молочной железы у женщин до и после менопаузы. На основе этих выводов специалисты рекомендуют как можно меньше пить спиртное.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание ScienceAlert.

Специалисты проанализировали результаты 119 исследований с участием 12 миллионов женщин. Они учитывали около 260 тысяч случаев рака груди. Оказалось, что даже один стакан вина или пива в день повышает вероятность возникновения злокачественной опухоли.

При этом исследователи подчеркивают, что они не призывают полностью отказываться от алкоголя. Снижение количества употребляемого спиртного до менее чем одного стакана в день является достаточной мерой. Следует также учитывать другие факторы развития злокачественных опухолей, в том числе курение и малоподвижный образ жизни.

С.Б.

