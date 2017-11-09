Макрон надеется на победу над ИГ в Сирии и Ираке в ближайшие месяцы

2017-11-09 12:34 | www.trend.az | 3

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на то, что в ближайшие месяцы будет одержана победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу France 2 во время своего официального визита в ОАЭ, передает ТАСС.

"Я думаю и надеюсь, что мы идем в сторону военной победы в иракско-сирийской зоне в ближайшие месяцы", - сказал Макрон. "Мы делаем для этого все в рамках международной коалиции", - заверил президент Франции. При этом он подчеркнул, что "необходимо оставаться бдительными и после этого, так как могут быть очаги дестабилизации в регионе".

Глава Французской Республики заявил о необходимости продолжения противодействия террористической пропаганде в интернете. "Метастазы ИГ распространились во всем обществе, в том числе через интернет", - отметил Макрон. По его мнению, пропаганда, которую ведут террористы в сети, является угрозой для всего общества. "Мы должны вести нашу собственную, позитивную пропаганду", - сказал президент.

Президент Франции вместе со своей супругой Брижит Макрон прибыл в ОАЭ с двухдневным визитом в среду. Он принял участие в открытии филиала музея Лувр, который создан на острове Саадият в Персидском заливе недалеко от центра Абу-Даби.