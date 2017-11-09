Играй, гармонь Закира Мирзоева! (ФОТО)

2017-11-09 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, прошел творческий вечер заслуженного артиста Азербайджана, гармониста Закира Мирзоева, сообщает Trend Life. Вечер был организован Mədəniyyət TV (Культура) Азербайджанского телевидения и Международным центром мугама при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Нельзя утверждать достоверно, где именно впервые была изобретена ручная гармонь. Широко распространено мнение, что гармонь была изобретена в начале XIX века немцем Кристианом Бушманом. Также некоторые считают гармонь русским изобретением. Согласно исследованиям искусствоведа Мирека, первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 году стараниями чешского органного мастера Франтишека Киршника (он придумал новый способ извлечения звука — при помощи металлического язычка, колеблющегося под действием потока воздуха). Существуют и другие взгляды на этот вопрос.

Это история, а в руках Закира Мирзоева гармонь превращается в волшебный музыкальный инструмент. И начал он вечер композицией «Мугам и танец», продолжил замечательными произведениями народных песен и классических произведений. В адрес Закира Мирзоева в этот вечер прозвучало множество теплых слов, была отмечена его роль в развитии национальной культуры.

Значимость событию придавал тот факт, что среди гостей были именитые личности - народный артист, легендарный композитор Тофиг Бакиханов, председатель Научно-религиозного Совета Управления Мусульман Кавказа, декан факультета теологии БГУ, академик НАНА Васим Мамедалиев, директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Назим Кязымов, заслуженный деятель искусств, композитор Айдын Азимов и другие.

Своими композициями также порадовали народные артисты Афтандил Исрафилов, Анвер Садыхов, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Тейюб Асланов, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, гармонисты Айдын Алиев, Тейюб Тейюбоглу и кларнетист Гуламмирза Мирзоев. Выступление прошло в сопровождении ансамбля «Бута» под управлением Ровшана Гурбанова.

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(Автор: Вугар Иманов)





