В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу

2017-11-09 14:28 | www.oxu.az | 5

В среду в Саудовской Аравии в рамках антикоррупционной кампании в высших эшелонах власти была взята под стражу принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал «Араби 21» со ссылкой на информированный источник.

Это - первый в истории королевства случай задержания представительницы монаршей семьи по такого рода обвинениям.

Ранее по обвинению в коррупции и отмывании денег был задержан ее отец — саудовский миллиардер аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд, который, по версии Forbes, является одним из богатейших людей мира.

С.Б.

