Турция не должна идти на уступки ЕС - экс-президент

2017-11-09 12:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция не должна идти на уступки ЕС, сказал экс-президент страны Абдулла Гюль, пишут в четверг турецкие СМИ.

Призвав остановить переговоры с ЕС, Гюль сказал, что прежде всего следует посмотреть на то, есть ли польза для турецкого народа от реформ, которые Анкара провела для вступления в ЕС.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не Анкара, а ЕС сделает первый шаг по прекращению переговоров относительно вступления Турции в Евросоюз.

Президент отметил, что Анкара ничего не потеряет от того, что страну не примут в ЕС.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что отношения между Турцией и ЕС превратились в театральное представление. «Турция призывает ЕС быть более искренним по отношению к ней», - сказал Эрдоган.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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