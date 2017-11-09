В Узбекистане намерены рациональнее использовать энергоресурсы

2017-11-09 12:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по обеспечению рационального использования энергоресурсов».

Согласно постановлению, с 1 января 2018 года внедряется ряд механизмов, стимулирующих рациональное использование энергоресурсов.

Потребители, производящие жженый кирпич, гипс, цемент и другую продукцию, а также оказывающие отдельные услуги (рестораны, кафе и др.), осуществляют оплату за электрическую энергию с присоединенной мощностью до 750 кВА и природный газ на основе повышающих коэффициентов и тарифов, устанавливаемых постановлениями Кабинета министров Республики Узбекистан.

Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше производят расчеты за электроэнергию по дифференцированному по зонам суток тарифу. Данный порядок не распространяется на бюджетные организации, насосные станции фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосные станции, финансируемые из Государственного бюджета.

В целях выравнивания нагрузки на систему электроснабжения республики вводятся гибкие тарифы оплаты за потребление электроэнергии.

Так, в пиковый период – утренний и вечерний максимумы (определяются в установленном порядке) оплата за потребленную электрическую энергию будет производиться с применением повышающего коэффициента в размере 1,5 раза к установленному тарифу.

В часы минимальных нагрузок, а это ночной период – темное время суток, будет использоваться понижающий коэффициент в размере 1,5 раза к установленному тарифу. При этом установленный тариф сохраняется только для оплаты потребления электроэнергии в полупиковый период, то есть в светлое время суток.

Глава Узбекистана ввел требование, согласно которому при проектировании, реконструкции, строительстве и сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений государственных органов и учреждений, а также многоквартирного жилищного фонда будет проводиться их проверка на соответствие градостроительным нормам и правилам в части применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Наряду с этим, предусматривается отключение с 1 января 2022 года всех государственных органов и организаций от подачи горячей воды.

Будет принята также Комплексная программа по расширению локализации производства и поэтапному внедрению в жилых и нежилых помещениях энергосберегающих ламп.

Отмечается, что сегодня не полностью раскрыт потенциал 35 производителей биогаза, 10 поставщиков солнечной электроэнергии и 5 предприятий, производящих электроэнергию от микрогидроэлектростанций.

В связи с этим постановлением предусмотрены меры по формированию правовых основ, необходимых для эффективного стимулирования предпринимательской деятельности по внедрению альтернативных источников энергии.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)