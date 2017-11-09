Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

2017-11-09 12:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 13-16, в Баку ночью - 9-11, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85-95 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидается дождь. Ночью и утром местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, утром в отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью - 4-9, днем - 13-17, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)