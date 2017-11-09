"Молодежная столица" Азербайджана собирает самых умных из регионов страны

2017-11-09 13:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Балакене пройдет вторая Ассамблея интеллектуальной молодежи Parlaq Zəka (азербайджанская версия известного телешоу "Умники и умницы"), организованная общественным объединением “Bakı Türk Anadolu Litseyi Məzunları Dərnəyi” при финансовой поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана и, сообщил Trend Life руководитель и ведущий проекта Айдын Пириев.

Балакен был выбран “Молодежной столицей” Азербайджана в 2017 году. В Ассамблее, которая пройдет с 10 по 12 ноября, примут участие молодые интеллектуалы из Балакенского, Шекинского и Загатальского районов страны. Прошедшие предварительный отбор примут участие в интеллектуальных играх, тренингах по личностному развитию, управлению человеческими ресурсами, приобретению базовых знаний в сфере экономики и маркетинга.

Первая Ассамблея была проведена в декабре 2016 года в Баку и регионах страны. Ассамблея состояла из двух частей: учебно – образовательной (учебные и практические курсы) и культурно-спортивной. Главная цель - расширение кругозора и мировоззрения молодежи, повышение интереса к интеллектуальным играм.

(Автор: Вугар Иманов)





