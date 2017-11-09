Парламентские делегации Филиппин и Анголы будут приглашены в Беларусь

2017-11-09 13:18 | www.trend.az | 5

Парламентские делегации Филиппин и Анголы будут приглашены в Беларусь с официальными визитами. Решение об этом было принято сегодня на заседании Совета Палаты представителей, которое состоялось под председательством спикера Владимира Андрейченко, сообщили Белта в пресс-службе парламента.

Белорусских парламентариев планируется направить в Украину для участия в 50-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ПА Черноморского экономического сотрудничества, в Россию - для работы в формате мероприятий МПА государств - участников СНГ, а также в Армению - для участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Беларуси и Национального собрания Армении.

Совет Палаты представителей согласился с предложениями постоянных комиссий о дополнении повестки дня третьей сессии некоторыми законопроектами, в том числе поправками в закон "О международных договорах Республики Беларусь". Кроме того, в ходе сессии парламентарии намерены ратифицировать ряд международных соглашений.