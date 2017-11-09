Абэ на встрече с Путиным планирует обсудить совместную деятельность на Курилах

2017-11-09 13:25 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме рассчитывает обсудить вопрос совместной хозяйственной деятельности Японии и РФ на Южных Курилах и проблему заключения мирного договора между двумя государствами. Об этом глава японского правительства заявил в четверг перед отлетом во Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС, передает ТАСС.

"Я рассчитываю на активизацию диалога по совместной экономической деятельности [на Южных Курилах] и заключению мирного договора", - отметил Абэ.

Путин по итогам встречи с Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

Стороны рассматривают совместную экономическую деятельность на островах как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках своего законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную систему" на этих территориях.