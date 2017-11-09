МИД РФ: Контакты в различных форматах по карабахскому конфликту не исключены

2017-11-09 15:02 | www.apa.az | 4

«Контакты по нагорно-карабахскому конфликту в различных форматах не исключены».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге для журналистов.

Захарова также прокомментировала информацию об организации в ближайшее время при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ.

«Встреча планируется. Ее будет проводить конкретная организация. Мы проинформируем о дате встречи, как только о ней станет известно. Что касается контактов в различных форматах, то они также не исключены, над этим ведется работа», - сказала Захарова.

Отметим, в МИД РФ АПА сообщили, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца этого года .