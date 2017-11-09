Переговоры Кыргызстана и Казахстана по вопросу границ продолжаются

2017-11-09 13:30 | www.trend.az | 4

Переговоры Кыргызстана и Казахстана по вопросу ситуации на кыргызско-казахстанской границе продолжаются. Об этом агентству «Кабар» сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Говоря о самом процессе переговоров, Абдыгулов сообщил что «все также».

С 10 октября 2017 года Казахстан ввел усиленный режим досмотра на кыргызско-казахстанской и казахстанско-российской границе кыргызстанцев и грузов из Кыргызстана. 18 октября в ходе встречи в Астане премьер-министров Кыргызстана Сапар Исакова и Казахстана Бакытжана Сагинтаева, стороны договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения государственной границы между двумя странами для физических лиц с личным багажом; автотранспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки; легкового автотранспорта; порожних грузовых автотранспортных средств.

На сегодня, не решенной проблемой остаются вопросы с груженным фурами, которые на границе проходят полный досмотр.

На межправсовете ЕАЭС в Ереване 25 октября 2017 года Казахстан не стал подписывать Дорожную карту, которая урегулировала бы ситуацию. На границе с РК машин стало меньше, но по сообщению Государственной пограничной службы, это не связано с переговорами.