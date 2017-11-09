Состоялся телефонный разговор Атамбаева и Путина

2017-11-09 13:34 | www.trend.az | 5

Вчера, 8 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российских отношений и обсудили ход реализации совместных проектов.

Путин также пригласил Атамбаева принять участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Форум является культурным событием мирового уровня. Торжественное открытие форума пройдет на Новой сцене Мариинского театра 17 ноября 2017 года.